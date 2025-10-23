ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Промени в движението на магистрала „Тракия в два участъка

Ремонт на АМ "Тракия". СНИМКА: АПИ

На 23 октомври (четвъртък) се променя организацията на движението в два участъка на АМ „Тракия" в областите Пазарджик и Сливен.

В област Пазарджик, между 8 и 18 ч., трафикът при 106-и км в двете посоки ще е в активните ленти за обособяване на „прозорец" в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Това е необходимо във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка.

В област Сливен, в същия период, отново за обособяване на „прозорец" в средната разделителна ивица при 229-и км на АМ „Тракия" ще се ограничи преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. При изпълнението на планираните дейности трафикът ще преминава в активните ленти.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

