Вижте къде в София няма да има вода на 24 октомври

Вода СНИМКА: Pixabay

На 24 октомври (петък) 2025 г. във връзка с изпълнение на строително- ремонтни дейности по ул. „Промишлена", ж.к. „Овча купел" 2 се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 20:00 часа на клиентите на „Софийска вода". Това съобщиха от институцията.

Прекъсванията ще са в района на:

ул. „Промишлена" и ул. „Иван Хаджийски" от ул. „Промишлена" до бл. № 43.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес:

ул. „Промишлена" на кръстовището с ул. „Братя Бартел".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

