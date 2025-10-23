Синоптикът Петър Янков: Дъжд и студ от утре, в края на месеца температурите ще достигнат 26 градуса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През следващите дни температурите слабо ще се понижат, очакват се валежи.

На 24 октомври над страната ще премине хладна вълна, ще има валежи от 5-7 литра на кв.м. Валежи се очакват в крайните северозападни и северни части от страната.

В събота температурите ще достигат 22 градуса.

В неделя ще има повече слънце преди обяд, но следобед ще се заоблачи и ще започнат сериозни валежи, които ще продължат и в понеделник - с постепенно захлаждане.

В неделя максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, стана ясно от думите на синоптика.

През уикенда времето по планините ще бъде студено, вятърът ще бъде силен.

По Черноморието ще бъде ветровито и с максимални температури до 20-21 градуса.

Вълнението на морето ще бъде слабо. Вятърът ще бъде южен.

Чувствително ще бъде захлаждането в началото на следващата седмица.

"Циганското лято се отлага и ще започне някъде около 30 октомври - с високи температури през деня. От четвъртък започва сериозно повишение на температурите. Ще продължи до 5-6 ноември - до 26 градуса в населените места. След това се очакват по-съществени валежи", обясни синоптикът Петър Янков пред Bulgaria ON AIR.

Според Янков температурите у нас са нормални за това време от годината, но изменението на климата е налице.