Катастрофа на пътя Пазарджик – Вакарел, движението е в една лента

Полиция

Временно движението при км 28 по път III-801 Пазарджик – Вакарел в участъка Белица – Поибрене се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от сигналист. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

