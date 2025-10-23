Катастрофа на пътя Пазарджик – Вакарел, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението при км 28 по път III-801 Пазарджик – Вакарел в участъка Белица – Поибрене се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от сигналист.