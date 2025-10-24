Есенни пълнени чушки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Петко Петков - един от новите участници в рубриката ни, представя сезонна рецепта за пълнени чушки.

ПРОДУКТИ

6 големи прави чушки, 3 с.л. брашно за запечатване и 1 домат

За плънката:

400 г кайма (предпочитам смляна от плешка), 1 ч.ч. ориз, 2 ч.л. червен пипер, 1 глава лук, 1/2 ч.л. чубрица, сол, черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме лука на ситно и заедно с каймата и ориза го запържваме в дълбок тиган. Овкусяваме с подправките и наливаме 1 ч.ч. вода.

Изключваме котлона и оставяме под капак, докато оризът попие водата.

Измиваме чушките, почистваме ги и ги осоляваме отвътре. С голяма игла ги набождаме на няколко места и се пълнят с готовата плънка. Горната част на всяка чушка потапяме в чинийка с брашно, за да се запечата плънката. Запушваме с парченце домат.

Подреждаме чушките в тава, заливаме с топла вода, която достига 1/3 от тях. Печем около 45 минути в предварително загрята фурна до 180 градуса.