Есенни пълнени чушки

КОЙ ГОТВИ
Петко Петков - един от новите участници в рубриката ни, представя сезонна рецепта за пълнени чушки.
ПРОДУКТИ
6 големи прави чушки, 3 с.л. брашно за запечатване и 1 домат
За плънката:
400 г кайма (предпочитам смляна от плешка), 1 ч.ч. ориз, 2 ч.л. червен пипер, 1 глава лук, 1/2 ч.л. чубрица, сол, черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Нарязваме лука на ситно и заедно с каймата и ориза го запържваме в дълбок тиган. Овкусяваме с подправките и наливаме 1 ч.ч. вода.
Изключваме котлона и оставяме под капак, докато оризът попие водата.
Измиваме чушките, почистваме ги и ги осоляваме отвътре. С голяма игла ги набождаме на няколко места и се пълнят с готовата плънка. Горната част на всяка чушка потапяме в чинийка с брашно, за да се запечата плънката. Запушваме с парченце домат.
Подреждаме чушките в тава, заливаме с топла вода, която достига 1/3 от тях. Печем около 45 минути в предварително загрята фурна до 180 градуса.