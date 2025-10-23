Обявиха жълт код в 25 области заради силен вятър

Обявен е жълт код за 25 области в цялата страна заради силен вятър в петък. Само в три области е обявен зелен код – Перник, Кюстендил и Благоевград.

В петък, 24 октомври, ще бъде облачно и от запад на изток ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 10°.

След обяд ще спират, най-късно в югоизточните райони и облачността ще се разкъсва. Ще е ветровито. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен. Обявен е жълт код за 25 области в цялата страна заради силен вятър. Само в три области е обявен зелен код – Перник, Кюстендил и Благоевград. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 19°.

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще е ветровито със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието облачността ще се увеличава и след обяд ще завали дъжд, но още вечерта в северните райони ще спира. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над по-голямата част от Балканския полуостров облачността ще е значителна и по преминаващ от запад на изток студен атмосферен фронт на много места ще има валежи от дъжд. Значителни по количество ще бъдат валежите в района на Черна гора и Албания, както и в европейската територия на Турция. Ще бъде и ветровито, с умерен и временно силен югозападен вятър, който постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Почти без валеж и с повече слънчеви часове ще се задържи времето в източните райони на Гърция, съобщава БГНЕС.