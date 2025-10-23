ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бюджетната комисия прие на второ четене законопрое...

Движението по "Тракия" напълно спря без да има катастрофа

Христо Николов

Движението по магистрала "Тракия" малко след изхода от София напълно спря днес следобед. Малко преди Вакарел в посока Пловдив се образува 6-километрова тапа от тирове и коли, която изобщо не се придвижва. Причината обаче не е катастрофа или пътен инцидент, а многото ремонти, при които движението непрекъснато минава от едното платно в другото.

Много водачи се опитват да слязат от магистралата и да продължат по старото шосе за Пловдив, но пътят след Нови хан е в толкова лошо състояние, че бързо се отказват и се опитват отново да се качат на аутобана. Вследствие на това се образуват допълнителни задръствания по отбивките.

Ремонтите ще продължат до 15 ноември.

Там се премества и трамвай, който не е за София, просто минава транзит. Вероятно е произведен в Турция и пътува за Румъния.

Трамвай по магистралата.
Трамвай по магистралата.
Трамвай по магистралата.

