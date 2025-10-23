Движението по "Тракия" напълно спря без да има катастрофа

Движението по магистрала "Тракия" малко след изхода от София напълно спря днес следобед. Малко преди Вакарел в посока Пловдив се образува 6-километрова тапа от тирове и коли, която изобщо не се придвижва. Причината обаче не е катастрофа или пътен инцидент, а многото ремонти, при които движението непрекъснато минава от едното платно в другото.

Много водачи се опитват да слязат от магистралата и да продължат по старото шосе за Пловдив, но пътят след Нови хан е в толкова лошо състояние, че бързо се отказват и се опитват отново да се качат на аутобана. Вследствие на това се образуват допълнителни задръствания по отбивките.

Ремонтите ще продължат до 15 ноември.

