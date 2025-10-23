Възстановяват движението в ремонтирания близо 10 км участък от АМ „Тракия" в област София

На 24 октомври, в следобедните часове се очаква да бъде възстановено движението в двете платна на АМ „Тракия" в участъка между 24-и и 33-и км. Днес завършва ремонтът в платното за Бургас на близо 10-километровата отсечка. В момента се извършват довършителни работи и утре ще се пусне движението по обновеното трасе, което е с нова асфалтова настилка, отводняване, пътни знаци, маркировка и ограничителни системи.

В област Пазарджик в участъка между 90-и и 98-и км утре около 14 ч. ще бъде пуснато движението в ремонтираното платно за Бургас. В момента се полага пътната маркировка и след завършването й трафикът ще преминава без ограничения. В същия участък пътуващите за София ще са в обновеното платно за столицата, като между лентите ще бъдат поставени бализи, тъй като в платното предстои полагането на маркировката. Плановете са през следващата седмица, при добро и сухо време, да се маркира и това платно, с което ще завърши ремонтът на 8-километровата отсечка в област Пазарджик.

В още два участъка на АМ „Тракия" в областите Стара Загора и Сливен продължават ремонтите в платното за Бургас, а движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и км. В участъците в ремонт е разрешено движенето в аварийната лента. При интензивен трафик и за повишаване на безопасността е възможно да се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на „Пътна полиция".

За повишаване на безопасността при интензивния трафик всеки петък до края на октомври от 15 ч. до 20 ч. временно в двете посоки ще се ограничава движението на камионите над 12 т в отсечката от София до пътен възел „Оризово" на АМ „Тракия" в област Стара Загора /от км 0 до 165-и км/. При промяната в организацията на движение тежкотоварните превозни средства ще могат да използват обходни маршрути:

За пътуващите в посока Стара Загора:

за МПС над 12 т, идващи от София в посока Бургас – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. „Стара Загора" при км 208+181 на АМ „Тракия" – АМ „Тракия" до Бургас;

за МПС над 12 т, идващи от София в посока Стара Загора, АМ „Марица" и ГКПП „Капитан Андреево" – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. „Стара Загора" при км 208+181 на АМ „Тракия" – АМ „Тракия" в посока София до п. в. „Оризово" при км 165+330 – по АМ „Тракия" в посока Бургас до пътна връзка с АМ „Марица" при км 168+215 – по АМ „Марица" до ГКПП „Капитан Андреево";

за МПС над 12 т, идващи от София в посока ГКПП „Капитан Андреево" – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. „Стара Загора" при км 208+181 на АМ „Тракия" – по път I-5 до п. в. „Димитровград" при км 35+888 на АМ „Марица", по АМ „Марица" - ГКПП „Капитан Андреево";

за МПС над 12 т, идващи от София в посока Пазарджик и Пловдив – по път I-6 София – Карлово до път II-64 Карлово - Пловдив - по път I-8 до гр. Пазарджик.

За пътуващите в посока София:

за МПС над 12 т, идващи от Бургас за София – по АМ „Тракия" до п. в. „Стара Загора" при км 208+181 на АМ „Тракия", по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзката с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево" за София – по АМ „Марица" до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия" при км 168+215 – по АМ „Тракия" до п. в. „Стара Загора" при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево" за Пловдив и Пазарджик – по АМ „Марица" до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия" при км 168+215 – по АМ „Тракия" в посока Бургас до п. в. „Чирпан" при км 174+349, по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица и път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик;

за МПС над 12 т, идващи от Пазарджик и Пловдив в посока София – от гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – по път II-64 Пловдив – Карлово и път I-6 Карлово – София.

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево" в посока гр. Бургас – по АМ „Марица" до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия" при км 168+215 – по АМ „Тракия" до Бургас;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево" в посока Бургас – по АМ „Марица" до п. в. „Димитровград" при км 35+888 по път I-5 до п. в. „Стара Загора" при км 208+181 на АМ „Тракия" до Бургас.

Всяка неделя до края на октомври от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София в участъка от пътен възел „Стара Загора" до София на АМ „Тракия" /от 208-и км до км 0/.

В неделя от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т само в платното в посока София в участъка от пътен възел „Стара Загора" до София на АМ „Тракия" /от 208-и км до км 0/. При промяната в организацията на движение тежкотоварните превозни средства ще могат да използват обходни маршрути.