Малко дъжд, но топло - до 24° през почивните дни

Повече валежи и кратко захлаждане през следващата седмица

Минималните температури в петък ще бъдат от 10 до 15 градуса, по Черноморието до 16 градуса. Облачността ще бъде значителна, увеличаваща се от запад. Преди обед ще има валежи в западните части от страната, а следобед в Източна България. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса, за района на София - до 19-20 градуса. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури ще бъдат от 9 до 14 градуса. Облачността над страната ще бъде разкъсана. Следобед облачна вълна от запад ще донесе нови валежи в северните части от страната. Очакваните количества дъжд за денонощието са от 3 до 7 л/кв. м. Максималните температури ще са от 18 до 23°, по Черноморието до 17-20, за района на София до 18-19.

Над планините преди обед ще е предимно слънчево и ветровито

Следобед в Западна Стара планина се очакват превалявания от дъжд и сняг, над 2000 м от сняг. Новият сняг ще е от 2 до 5 см. През нощта срещу неделя валежите ще спират. Вятърът над 2500 м ще бъде умерен от запад с пулсове до 50-60 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -1 до 2, а на 1500 м - от 7 до 10°.

В неделя минималните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса, по Черноморието до 12 градуса. Денят ще започне с облаци над западните райони и разкъсани облаци по черноморското крайбрежие.

От запад ще се заоблачава и следобед ще превали в Северозападна България. През нощта валежите ще продължават в западната половина от страната и ще обхващат и Дунавската равнина. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса, за района на София до 19-20 градуса. Над планините ще е предимно облачно и ветровито. Вятърът по високите части (над 2500 м) ще е силен от запад-югозапад с

пулсове до 80 км/ч

Максималните температури над 2500 м ще са от 1 до 3 градуса, а на 1500 м - от 7 до 10.

В понеделник ще се установи дъждовно време. Дъждове се очакват в цялата страна, средно с количества от 10 до 20 литра на квадратен метър, в северозападните части до 50 л/ кв.м, по Южното Черноморие - до 25-30. В планините ще вали мокър и тежък сняг. Във вторник валежите свършват и ще застудее. В сряда ще има повече слънце, а дневните температури в населените места ще достигат 10-15 градуса.

В четвъртък и петък над страната ще преминават облачни системи, но без валежи. Ще има и слънчеви часове - около 4-5 часа в четвъртък, по-малко в петък – до 2 часа. Ще се затопля.