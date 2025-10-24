Православен календар за 24 октомври

Св. мчк Арета. Св. Богородица – "Всех скорбящих радост" (Молебен за децата с увреждания)

Св. мчк Арета живял в град Негран в Омиритската страна Сава. Там имало много християни, но преобладавали юдеи. Царят на омиритските евреи изгубил битка и решил да отмъсти на християните във владенията си. За да ги сплаши, заповядал да изгорят на клада всички свещеници, дякони и монаси. Арета с дружината му от 240 души бил подложен на страшни изтезания. Никакви мъки не разклатили вярата им и по заповед на царя били обезглавени.