Проф. Георги Рачев: Циганското лято - в последните дни на октомври и началото на ноември

Проф. Георги Рачев Кадър: бТВ

С високи температури - но по-скромничко, днес половин България се събуди с температури над 15 градуса, ще започне да духа вятър, който ще ги понижи. Този вятър няма да донесе чак толкова много студ, в Западна България обаче вече започна да превалява и този фронт много бързо ще се изтегли към Черно море. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в "Тази сутрин" на Би Ти Ви.

В понеделник обаче ще има обилни валежи при нас. В сряда ще е най-хладно, макар и не много студено. В понеделник в Югоизточна България температурите може да стигнат до 24 градуса, посочи професорът.

Засега октомври е само 1 градус под нормата. А ноември идва с температури по-високи от нормата. В края на месеца ще е по-топло.

Прословутото дългоочаквано циганско лято ще е от последните два дни на октомври и в първите дни на ноември.

