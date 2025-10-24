ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водач е тежко ранен след челен удар в камион на ок...

Интензивен трафик за камиони на граничните пунктове към Турция и Сърбия

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили, както и на ГКПП „Калотина" на границата със Сърбия на изход за товарни автомобили. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП).

Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса