От 27 октомври ще се обследва пътят Ямбол - Лесово за планиране на ремонт

През следващата седмица ще се обследва път I-7 Ямбол - Лесово за планиране на бъдещ основен ремонт. Това съобщиха от АПИ.

От 27 октомври между 8 ч. и 16:30 ч. със специализирана техника ще се извършват необходимите дейности, като трафикът няма да бъде ограничаван. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразено скорост, тъй като по трасето ще има бавнодвижеща се специализирана техника.

Целта на планираните работи е установяване на експлоатационните качества на участъка от 245-и до 322-и на път I-7 и показателите за пътна безопасност.

Обследването ще включва измерване на основните характеристики на пътя, които имат пряко отношение за безопасността - надлъжна равност, носимоспособност на пътя, средна дълбочина на макротекстурата на повърхността на настилката и т. н. Получените данни ще са основа за бъдещо проектиране и изграждане на пътна инфраструктура. Въз основа на тях ще се правят анализи на пътните отсечки, които са заложени в плановете на Агенция „Пътна инфраструктура" за основен ремонт като дългосрочна мярка.

Предстои същото обследване да бъде извършено и на участък от първокласния път I-9 Дуранкулак - Малко Търново.