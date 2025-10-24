ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 27 октомври

2008
Вода СНИМКА: Pixabay

На 27 октомври (понеделник) 2025 г. във връзка с монтаж на водомерен възел на бл. 19, ж.к. „Сердика" се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода", живеещи в:

бл. 19 /висока зона/.

Това съобщиха от институцията.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 19.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Вода СНИМКА: Pixabay

