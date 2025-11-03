Живот в купол - бъдещето, което вече е тук

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Липсата на ъгли в интериора дава усещане за хармония, а централната височина – вентилация и акустика

Куполните конструкции постепенно се превърнаха от архитектурна екзотика в реална и все по-предпочитана алтернатива на традиционното строителство в последните години.

Причината за нарастващия интерес и у нас към този вид строителство е, че все повече хора търсят уникален дом, който съчетава енергийна ефективност, устойчивост и индивидуален характер. Куполът отговаря на всички тези критерии, при това в изненадващо практична и хармонична форма.

Проект като всеки друг, но по-красив

Въпросите, които клиентите най-често задават, са свързани с основите, цените и проектната документация. Истината е, че колкото и необичайно да изглежда куполът, разлика с нормалната сграда почти няма.

Проектът преминава през същите фази на проектиране – архитектура, конструкция, инсталации, енергийна ефективност и останалите части, необходими за разрешително за строеж. След това сградата се актува също напълно стандартно.

Разнообразие от основи и материали

Типът фундамент се избира според терена, бюджета и предназначението на сградата. Куполната форма позволява гъвкави решения – от класически бетонен фундамент през комбинация от бетон и дървен “топъл под” до напълно леки системи, монтирани върху земни анкери или винтови фундаменти.

При желание може да се изгради и мазе, което добавя функционалност и удобство.

Тази конструктивна адаптивност прави куполите подходящи както за планински терени, така и за крайморски зони или равнинни местности, където може да се изгради лека и екологична основа.

Колко струва един купол?

Цената, разбира се, е водещ фактор. Поради индивидуалния характер на всяка поръчка няма серийно производство в България, което да понижи стойността.

Ориентировъчно, цената до Акт 16, включително проект, основи и довършителни работи, е в диапазона 2000-3000 лв./кв. м.

В замяна клиентът получава енергийно ефективна, устойчива и дълготрайна сграда, която се изплаща във времето чрез по-ниски разходи за отопление и минимална поддръжка.

Фасада, визия и усещане за пространство

Фасадата на купола може да бъде изключително разнообразна. Най-разпространеното решение е битумното покритие, което осигурява надеждна хидроизолация.

Все по-често се избират и облицовки от дърво, метал, мазилка или камък в зависимост от архитектурната визия и заобикалящата среда.

Особеното при купола е, че той едновременно е покрив и външна стена, затова материалите трябва да бъдат внимателно подбрани спрямо влагозащитата. Не всяка фасадна система е приложима за тази форма.

Интериорът на куполните домове е не по-малко впечатляващ – липсата на ъгли създава усещане за плавност и хармония, а централната височина осигурява отлична вентилация и акустика. Възможни са както отворени дневни пространства, така и второ ниво или галерия благодарение на самата форма.

Повече от архитектура – философия на живот

Куполите не са просто алтернативен начин на строителство – те са израз на светоглед. Избират ги хора със свободно мислене, ориентирани към устойчив, природосъобразен и творчески начин на живот.

От психологическа гледна точка животът в куполна среда има успокояващ и балансиращ ефект – липсата на остри ъгли и плавните линии създават усещане за сигурност и комфорт.

Днес с нарастващия интерес към пасивните и нискоенергийни сгради куполната архитектура се превръща от нишов експеримент в реална и устойчива тенденция.