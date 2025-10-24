До 28 октомври ще продължи ремонтът на настилката на АМ „Тракия“ към София

До 28 октомври (вторник) ще продължи ремонтът на настилката в платното за София в участъка от 351-ви до 353-и км на АМ „Тракия". Това съобщиха от АПИ.

Строително-монтажните работи в 2-километровото трасе в област Бургас започнаха на 20 октомври, като при реализацията им е ограничено движението в активната лента в района на пътен възел „Българово". Трафикът преминава в изпреварващата лента.

Припомняме, че поради изпълнението на ремонта от 8 ч. днес до 18 ч. утре - 25 октомври, е ограничено движението по пътния възел „Българово". По съоръжението е спряно преминаването от магистралата към Българово и Камено и трафикът се пренасочва по обходни маршрути. Движението за Българово се осъществява по трасето от Бургас през кв. Ветрен до Българово, а за Камено - от Бургас през с. Свобода до Камено. Пътуващите от Бургас към София ще преминават в изпреварващата лента. Трафикът се регулира с пътни знаци.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.