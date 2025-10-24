ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа с полицейска кола затвори Подбалканския път (Обновена)

Полиция

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола на РУ-Пирдоп блокира движението на Подбалканския път София - Бургас в участъка от Пирдоп до Антон.

Катастрофата е със значителни материални щети за полицейския автомобил, съобщиха пред БНТ от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в София.

По първоначални данни няма пострадали и пробите за употреба на алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни.

Движението е ограничено до приключване на огледа. Няма обходен маршрут, по който да се пренасочват моторните превозни средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

