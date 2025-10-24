Катастрофа на Прохода на републиката край Лагерите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път II-55 Гурково – Велико Търново през Прохода на републиката в района на Лагерите се осъществява в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.