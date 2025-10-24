ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш образователен министър: Трябва да има оценка ...

Катастрофа на Прохода на републиката край Лагерите

Прохода на Републиката. СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Временно движението по път II-55 Гурково – Велико Търново през Прохода на републиката в района на Лагерите се осъществява в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

