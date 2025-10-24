От 27 октомври спират движението при 79-и км от пътя Михалково - Кричим

От 12 ч. на 27 октомври /понеделник/ за укрепване на участъка при 79-и км от път III-866 Михалково - Кричим временно се ограничава движението по третокласния път. Трафикът ще бъде спрян в отсечката от пътното кръстовище за с. Осиково при 73-ти км до пътната връзка към язовир „Въча" при 81-км, съобщиха от АПИ.

Движението по направлението Девин – Кричим и обратно ще бъде пренасочено по следните обходни маршрути:

Девин – Пампорово – Чепеларе – Пловдив;

Девин – Доспат – Батак.

Припомняме, че от падналите обилни валежи между 10 и 14 май 2025 г. и преовлажняване на насипа бе разрушена част от съществуващата подпорна стена от каменна зидария. Вследствие на това пътната конструкция беше разрушена, пропадна цялата лява лента за движение и банкета, а дясната лента бе подкопана и с пукнатини. АПИ предприе спешни и неотложни действия за трайното възстановяване на участъка от пътя Михалково – Кричим, които от средата на август се изпълняват поетапно. При реализацията им временно се променя организацията на движение.

Агенция „Пътна инфраструктура" изисква от изпълнителите на обекта да работят с пълна мобилизация и ежедневно, за да може движението по участъка да се възстанови възможно най-скоро и шофьорите да не преминават по обходни маршрути. Очаква се при благоприятни метеорологични условия работата в участъка да приключи до 9 ноември.

Проучвателно-проектантските работи и строителството са възложени на „Георесурс" ЕООД, а строителният надзор се изпълнява от „Строл – 1000" АД, избрани след проведена процедура по ЗОП.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Шофьорите трябва да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.