На 26 октомври рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на СД на "Минстрой Холдинг", почетен председател на БМГК и заместник-председател на УС на КРИБ

Емил Кошлуков, генерален директор на БНТ

Красен Станчев, икономист, основател на Института за пазарна икономика, управител на КС2 ЕООД

Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи

Любомир Киров-Любо, певец

Доц. д-р Борислав Ацев, дм, началник на отделението по инвазивна кардиология в УМБАЛ “Св. Екатерина”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Евгени Василев, управител на Arco Real Estate

Пламен Найденов, член на ВСС

Асен Аврамов, композитор

Ивелин Попов, футболист

Ербил Халим, депутат

Сантра, певица