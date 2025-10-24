ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 25 до 27 октомври спират движението в изпреварващите ленти при 105-ти км на АМ „Тракия“

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

Утре - 25 октомври, от 8 ч. до 18 ч. ще се ремонтират ограничителните системи в двете посоки на движение при 105-и км на АМ „Тракия" в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите трафикът ще бъде ограничен в изпреварващите ленти и ще преминава в активната и аварийната лента в платното за София и за Бургас, съобщиха от АПИ. 

На 26 и 27 октомври /неделя и понеделник/, от 8 ч. до 18 ч., отново ще обновяват мантинелите в участъка от 104-и до 105-и км на АМ „Тракия", в двете посоки на движение. Поради това ще е ограничено движението в изпреварващите ленти, а превозните средства ще преминават в активната и аварийната лента и в двете платна на магистралата.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

