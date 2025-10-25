ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия атакува Киев с балистични ракети, бушуват по...

Тази нощ България се връща към зимно време, часовниците с един час назад в 4 ч.

След смяната на времето чакаме зимата.

Връщането към астрономическото часово време ще се извърши в 04:00 часа местно време тази нощ, когато часовниците се връщат с един час назад. Това съобщиха за БТА от Българския институт по метрология. 

Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от институцията. 

На 30 март тази година страната ни премина към лятно часово време. 

Смятана на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г., сочи информация на отдел "Справочна" в БТА. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред. 

След смяната на времето чакаме зимата.

