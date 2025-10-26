Димитровден е! Вижте кои са имениците

6 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден) Преп. Димитра Киевска (Доростолска).

Днес е Димитровден. Св. мъченик Димитрий Солунски се явява покровител на всички славяни. Култът към него бил пренесен от Тракия в Македония, Сърбия, Черна гора, Хърватско, Русия.

С Димитровден приключва есенният цикъл и се бележи началото на зимния период. Св. Димитър като покровител на зимата, студа и снега според народното поверие язди червен кон, разтърсва дълга бяла брада, от която се посипва първия сняг. Като предвестник на мрака, той се свързва и с мъртвите. Някъде го наричат Распус в смисъл, че всеки до празника се е разплатил. Наемните работници са разпуснати до пролетта.

Св. Димитър се почита и като християнски мъченик и като митичен герой. На трапезата трябва да има пита с ябълки, яхния от петел, курбан от овче месо.

Празнуват Димитър, Димо, Димчо, Диман, Дико, Дичо, Митко, Мичо, Тако, Димитра, Димитринка, Димитричка, Дима, Димка, Димана, Димянка, Митка, Митра, Туша.

Щастливият им ден е вторник, неблагоприятен - четвъртък. Животно покровител - морж. Удачно време на годината е есента. Знак от зодиака, който им отговаря - Скорпион. Често имат тъмни, изразителни и блестящи очи и черни или тъмно-кестеняви коси.

Важни числа в живота им са 5 и 7. Как да поздравите Димитър? Той може да отпразнува празника си на всяко място - в заведение, в къщи, сред природата, навсякъде, стига да е приятна компанията. Обича да се весели. Към алкохола е по-равнодушен, но обожава вкусното ядене. Обича необичайното и неочакваното. Леко преодолява препятствия и бързо реагира на събитията. Има склонност към самоанализ, силна воля и оригинално мислене.

Важна роля играят датите - 5, 7, 12, 17, 19, 22, 24, 26, 27 от всеки месец. За да засили своя магнетизъм, Димитър е нужно да носи дрехи в лилаво, пурпурно и черно, дори като отделни детайли, а не цялостно.

Артистизмът е в кръвта на Димитър. Много общителен, честичко обича да налага своето мнение. Има много приятели, верен им е, пази техните тайни като свои, но само докато му е изгодно. Не обича чуждите съвети и дори да ги слуша, постъпва пак по-своему.

Повече е склонен да обещава, отколкото да изпълнява. Към работата си се отнася достатъчно отговорно. Подходящи професии за него са артист, певец, юрист, преводач, екскурзовод. Би могъл да постигне успех и в политическата или научната сфера. Човек с буен темперамент, влюбчив, прилепчив, но непостоянен. Ухажва жените от ранна младост до късна старост. Често се жени според първоначалния си импулс. Първият му брак като правило е неудачен с малки изключения. В жените Димитър цени независимостта, чувството за хумор и умението добре да готвят. Вярност от него да не очакват дамите.

Препоръчва му се връзка с жени, носещи имената Анна, Антонина, Елена, Людмила, Мария, Наталия и Олга.