Условията за туризъм в планините са лоши, терените са мокри и хлъзгави

Времето в планините не е подходящо за туризъм. Снимка: Пиксабей

Атмосферните условия в планините са лоши, във високите части е ветровито, навсякъде вали дъжд, а над 2000 м прехвърча и сняг, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Условията за туризъм също не са добри. Терените са мокри, хлъзгави, ако нещо се случи с туристи, спасителните акции биха били силно затруднени, предупредиха от ПСС.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в някои области са обявени оранжев и жълт код за обилни валежи. Оранжев код е за областите Перник, София-област, част от Монтана, част от Видин, Кюстендил и София-град. Жълт код е обявен за областите Враца, Плевен, Ловеч, части от Монтана и от Видин, Благоевград, Пазарджик и част от София-област.

През изминалото денонощие няма други сериозни инциденти, освен с пострадалото дете в района на едно от Седемте рилски езера. То се е плъзнало по снежна пряспа и е спряло в камъни, получило е травми на главата и други охлузвания. Планински спасители от отряда в Дупница са оказали първа помощ, транспортирали са пострадалото дете до мястото, където го е чакал медицински хеликоптер. Детето беше настанено в детската неврохирургия на "Пирогов".

