ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Египет подготвя строителна техника и преместваеми ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21582681 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението на АМ "Хемус" при км 65 в посока Варна

1748
Магистрала "Хемус"

Временно е ограничено движението в изпреварваща лента на автомагистрала "Хемус" при км 65 в посока Варна поради пътно-транспортно произшествие, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура".  Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция. От агенцията апелират шофьорите да се движат в района с повишено внимание и съобразена скорост.

Магистрала "Хемус"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)