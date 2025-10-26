Катастрофа затруднява движението на АМ "Хемус" при км 65 в посока Варна

Временно е ограничено движението в изпреварваща лента на автомагистрала "Хемус" при км 65 в посока Варна поради пътно-транспортно произшествие, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция. От агенцията апелират шофьорите да се движат в района с повишено внимание и съобразена скорост.