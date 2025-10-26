Отвориха отново Прохода на републиката при км 35

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението по път II-55 Велико Търново - Гурково /Проход на републиката/ при км 35, което бе ограничено в една лента заради аварирал автомобил, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура".