Отвориха отново Прохода на републиката при км 35

Възстановено е движението по път II-55 Велико Търново - Гурково /Проход на републиката/ при км 35, което бе ограничено в една лента заради аварирал автомобил, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

