Интензивен трафик за камиони на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" по данни към 18:00 часа.

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи. Поради основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител, напомнят от "Гранична полиция". От „Гранична полиция" напомнят, че тази сутрин поради критичното ниско ниво на р. Дунав фериботната платформа, обслужваща граничен преход Оряхово-Бекет, е спряла да изпълнява курсове до нормализиране нивото на р. Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем - Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и влизането в обекта не се допуска.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите със Сърбия и с Република Северна Македония.

