Ограничават движението по част от магистрала „Тракия” заради ремонт

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

От 8 до 18 часа днес ще обновяват мантинелите в участъка от 104-и до 105-и км на магистрала „Тракия" и в двете посоки на движение. Поради това ще е ограничено движението в изпреварващите ленти, а превозните средства ще преминават в активната и аварийната лента и в двете платна на магистралата, съобщават от АПИ.

Продължава и ремонтът на настилката в платното за София в участъка от 351-ви до 353-ти км в района на пътен възел „Българово". Заради строително-монтажните работи трафикът преминава в изпреварващата лента.

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

