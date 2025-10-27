Движението в района на Кривия тунел в Кресна е в една лента заради разпилени стъкла

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението при 389 км на път I-1 Благоевград – Кресна в района на Кривия тунел в Кресненското дефиле се осъществява двупосочно в една лента заради разпилени стъкла по пътното платно. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". От АПИ призовават да се шофира с повишено внимание и съобразена скорост.

На 18 октомври движението при 391 км на път І-1 Симитли - Кресна също се осъществяваше двупосочно в една лента заради пътнотранспортно произшествие.