Трамваите по 4 линии в София спряха заради наводнение

3156
снимка:Център за градска мобилност

Трамвайни линии 20,21,22 и 23 в момента не изпълняват курсове. Пуснати са автобуси за пътуващите, съобщиха от Центъра за градска мобилност.  

Причината е сериозно наводнение по бул. „Асен Йорданов" преди „Шипченски проход". Аварийните екипи и пожарната работят на място.

Заместващи автобуси за пътуващите се движат по маршрут:

Автостанция „Изток" - „Подуяне";

Депо „Искър" - „Гео Милев".

снимка:Център за градска мобилност

📣Трамвайни линии 20,21,22 и 23 в момента не изпълняват курсове. Пуснати са автобуси за пътуващите. 👉Причината е в...

Публикувахте от Център за градска мобилност в Неделя, 26 октомври 2025 г.

