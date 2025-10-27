Трамваите по 4 линии в София спряха заради наводнение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трамвайни линии 20,21,22 и 23 в момента не изпълняват курсове. Пуснати са автобуси за пътуващите, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Причината е сериозно наводнение по бул. „Асен Йорданов" преди „Шипченски проход". Аварийните екипи и пожарната работят на място.

Заместващи автобуси за пътуващите се движат по маршрут:

Автостанция „Изток" - „Подуяне";

Депо „Искър" - „Гео Милев".