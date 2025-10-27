Парче скала падна на пътя Самоков – София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голямо парче скала се е откъснало и стоварило на пътното платно на пътя Самоков – София в понеделник сутрин, съобщават шофьори в социалните мрежи.

За щастие в този момент на пътя не е имало автомобили и никой не е пострадал.

Снимка на големия скален къс предупреждава пътуващите чрез няколко групи в социалните мрежи, които се следят от шофьори.

По пътя Самоков – София има и друг проблемен участък, съобщава БГНЕС.

В района на ресторант „Лебед“ между Панчарево и Долни Пасарел пътното платно е наводнено.

От Агенция „Пътната инфраструктура“ (АПИ) призовават шофьорите да се движат с повишено внимание. Пътят не е затворен.

Пътната настилка е мокра и призивът към шофьорите е да карат внимателно.