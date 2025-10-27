ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Токът скъп, но топлото с икономичен климатик най-...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21587180 www.24chasa.bg

Парче скала падна на пътя Самоков – София

1796
снимка: Lyubomira Ivanova Troharova, фейсбук

Голямо парче скала се е откъснало и стоварило на пътното платно на пътя Самоков – София в понеделник сутрин, съобщават шофьори в социалните мрежи.

За щастие в този момент на пътя не е имало автомобили и никой не е пострадал.

Снимка на големия скален къс предупреждава пътуващите чрез няколко групи в социалните мрежи, които се следят от шофьори.

По пътя Самоков – София има и друг проблемен участък, съобщава БГНЕС.

В района на ресторант „Лебед“ между Панчарево и Долни Пасарел пътното платно е наводнено.

От Агенция „Пътната инфраструктура“ (АПИ) призовават шофьорите да се движат с повишено внимание. Пътят не е затворен.

Пътната настилка е мокра и призивът към шофьорите е да карат внимателно.

снимка: Lyubomira Ivanova Troharova, фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)