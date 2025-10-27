ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камион разсипа буркани в Кресненското дефиле

2220
Пътят през Кресненското дефиле СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Тежкотоварен камион е аварирал около 6,00 часа днес в района на Кривия тунел в Кресненското дефиле. Десетки буркани са били разпилени на пътното платно, както и много стъкла, съобщиха местни сайтове. 

За около два часа се е наложило движението да се извършва само в едната пътна лента. Трасето вече е разчистено от пътноподдържащата фирма, заявиха от Областно пътно управление.

Пътните настилки в цялата благоевградска област са мокри от дъжда, който вали от снощи. Има опасност от свличане на земна маса и камъни. Екипите са в готовност да реагират незабавно, уверяват още от пътното управление.

Пътят през Кресненското дефиле СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

