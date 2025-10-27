ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Токът скъп, но топлото с икономичен климатик най-...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21587491 www.24chasa.bg

Условията за туризъм в планините не са добри

1272
Времето в планините не е подходящо за туризъм. Снимка: Пиксабей

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

Времето е лошо, има мъгла, вали дъжд, който във височина преминава в сняг. Температурите се променят рязко, в рамките на половин час на връх Ботев от 0 градуса е станало минус 2. 

Отрядът на ПСС от Банско помага на турист, който не е пострадал, да слезе от местността Джамджиев ръб. 

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – от сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). След обяд валежите ще започнат да спират и облачността в масивите от Западна България ще се разкъсва. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.

 

Времето в планините не е подходящо за туризъм. Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)