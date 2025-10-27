Вижте къде няма да има вода на 27 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в с. Клисура се налага спиране на водоподаването от 22:00 часа на 27 октомври (понеделник) до 10:00 часа на 28 октомври (вторник) 2025 г. на клиентите на „Софийска вода", живеещи в:

с. Клисура.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: на площада.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.