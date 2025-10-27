ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

76-годишен би дъщерята на приятелката си в Търгови...

Преля река Елешница, шофирайте внимателно по пътя за Рилския манастир

2652
Снимка: Иван Манушкин, фейсбук

Движението при км 23 на път ІІІ-107 Рила - Рилски манастир да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради преливане на река Елешница, съобщава АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Иван Манушкин, фейсбук

