Катастрофа на км 29 от АМ "Хемус" в посока Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно се ограничава движението при км 29 на АМ "Хемус" в посока Варна поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Обходният маршрут е по път I-1 - Жерково - Чурек - Ботевград - път II-17 - АМ "Хемус". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".