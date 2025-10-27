ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проучване: в богатите софийски квартали по-високи ...

Катастрофа на км 29 от АМ "Хемус" в посока Варна

Полиция

Временно се ограничава движението при км 29 на АМ "Хемус" в посока Варна поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Обходният маршрут е по път I-1 - Жерково - Чурек - Ботевград - път II-17 - АМ "Хемус". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция

