"Метрополитен": Наводнението на бул. „Шипченски проход“ не е засегнало строителството на метростанцията

Минимално количество вода е проникнало в строящата се метростанция на бул. „Шипченски проход“ и не е нанесло щети. Това съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД в позиция, изпратена до медиите.

Оттам посочват, че вследствие на обилните дъждове е било компрометирано канално отклонение и са възникнали проблеми с отводняването на булеварда. Водата е проникнала през обслужващата рампа на строителната площадка, но е била своевременно изпомпана.

От дружеството уточняват, че тунелопробивната машина и останалата строителна механизация не са пострадали. След спирането на валежите ще бъдат предприети действия за отстраняване на проблемите с канализацията и прилежащите шахти. Строителните дейности по новата метролиния продължават по график, посочват още от „Метрополитен“ ЕАД.

Възстановено е движението на автомобили и по засегнатите трамвайни линии на бул. „Шипченски проход“, съобщиха за БТА от Столична община. По-рано днес трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 не се движеха заради наводнение на бул. „Асен Йорданов“ преди „Шипченски проход“.