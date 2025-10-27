Разчистиха пътя София - Самоков от свлачища, движението е нормално

Екипите на пътноподдържащите фирми имат 24-часови дежурства и реагират веднага за разчистване на свлечена скалната маса на пътя от продължителните дъждове. Падналите валежи през последното денонощие доведоха до преовлажняване на почвата и свличането на камъни върху платното. Движението по път II-82 София - Самоков се осъществява без ограничения. Това съобщиха от АПИ.

Рано тази сутрин веднага след получаване на сигналите, своевременно са предприети мерки за разчистване на трасето и обезопасяване на движението. Два екипа на пътноподдържащата фирма и служители на Областно пътно управление София незабавно започнаха разчистване на свлечените камъни и наносите от трасето с цел бързото и безопасно възстановяване на трафика.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.