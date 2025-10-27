ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Драгомир Стойнев: Не сме предали Киселова, важна е...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21591369 www.24chasa.bg

Разчистиха пътя София - Самоков от свлачища, движението е нормално

1336
Път Снимка: pixabay

Екипите на пътноподдържащите фирми имат 24-часови дежурства и реагират веднага за разчистване на свлечена скалната маса на пътя от продължителните дъждове. Падналите валежи през последното денонощие доведоха до преовлажняване на почвата и свличането на камъни върху платното. Движението по път II-82 София - Самоков се осъществява без ограничения. Това съобщиха от АПИ.

Рано тази сутрин веднага след получаване на сигналите, своевременно са предприети мерки за разчистване на трасето и обезопасяване на движението. Два екипа на пътноподдържащата фирма и служители на Областно пътно управление София незабавно започнаха разчистване на свлечените камъни и наносите от трасето с цел бързото и безопасно възстановяване на трафика.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Път Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)