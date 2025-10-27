ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21591412 www.24chasa.bg

Ще ремонтират част от АМ „Хемус" на 28 октомври, движението ще е в една лента

АМ „Хемус" СНИМКА: АПИ

На 28 октомври, от 8 ч. до 18 ч. ще се извършват довършителни ремонтни дейности на настилката в посока София в участъка от 33-ти до 34-ти км, при виадукта преди тунел „Витиня" на АМ „Хемус". Това съобщиха от АПИ.

Ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

