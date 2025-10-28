Кестенов кекс с банани и шоколад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Предлагам лек и пухкав есенен кекс с аромат на банани и лека кестенова нотка”, пише Марияна Бончева.

ПРОДУКТИ

3 яйца, 1/2 ч.ч. кафява захар, 50 г олио, 1 бакпулвер, 1 ванилия, 1 с. л. брашно от кестени, 4 с. л. прясно мляко (може да се замести и с ядково), 2 намачкани малки банана, 1 ч. ч. бяло пшенично брашно, 200 г натурален шоколад

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Смесваме всички сухи съставки в купа, като пресяваме всичко без захарта.

Разбиваме яйцата със захарта и постепенно добавяме олиото, прясното мляко и намачканите банани. Лъжица по лъжица прибавяме сухите съставки. Разбъркваме до получаването на еднородна смес. Накрая прибавяме 100 г накълцан шоколад.

Разбъркваме отново и изсипваме сместа във форма, застлана с леко намазнена хартия за печене. Печем в загрята фурна на 180 градуса до суха клечка (около 40 минути).

Заливаме изстиналия кекс с останалия шоколад, разтопен на водна баня. Оставяме глазурата да стегне. Може да гарнираме с боровинки и цели кестени.