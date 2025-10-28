ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любомир Дацов: Няма икономическа логика осигуровки...

Православен календар за 28 октомври, вижте кои са имениците

Св. мчца Параскева. Св. мчци Терентий, Неонила и чедата им. Преп. Стефан Саваит. Св. Димитрий, митр. Ростовски. Преп. Теофана (царица Теодора Българска)

Параскева (Петка) Римлянка живяла през X-XI в. Тя била родом от Епиват (Тракия) от родители българи. Животът  и посмъртните  чудеса вдъхновено е описал Патриарх Евтимий. До падането  под турско робство светите  мощи почивали в църквата “Св. Петка Търновска” в Търново. След вековни странствания те били положени  в катедралата в Яш (Северна Румъния).

Празнуват:  Лъчезар, Лъчо, Лъчко

