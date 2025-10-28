Честит рожден ден на Петя Минкова!

Днес рожден ден празнува Петя Минкова - един от най-важните редактори в “24 часа - 168 часа истории” и зам. главен редактор на сп. “Космос”. Има изключителен усет за значимите неща, които са не просто актуални, но и трасират дългосрочно живота ни. Нейният талант, признат и от читатели, и от учени, е да разказва задълбочено и интересно - независимо дали пише за хиперсъзнанието, или за изкуствения интелект. Впрочем точно тези теми успя да превърне в книги бестселъри.

Честита да си, Петя!

Здраве и късмет!