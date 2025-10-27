"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катастрофа затруднява движението към Бургас на АМ "Тракия", съобщиха от АПИ.

Ограничено е движението в изпреварващата лента при км 317 в района на Деветак, преди разклона за Карнобат.

Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".