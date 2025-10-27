ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг...

Катастрофа затруднява движението към Бургас на АМ "Тракия"

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

Катастрофа затруднява движението към Бургас на АМ "Тракия", съобщиха от АПИ.

Ограничено е движението в изпреварващата лента при км 317 в района на Деветак, преди разклона за Карнобат. 

Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

