Вижте къде ще има информационни срещи за въвеждането на еврото днес

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес във Варна, Кубрат, Раковски, Панагюрище, Харманли, Крумовград и Камено.

Срещата във Варна е предвидено да започне от 14:15 ч. зала "Юнашки салон", бул."Христо Ботев" 1.

В останалите градове срещите започват в 11:00 часа, като ще се проведат на следните места: в Кубрат, Панагюрище и Камено – в местните общини, в Раковски в НЧ, пл."България" №2, в Харманли в Културен център, ул. "България" №13Б, в Крумовград в заседателна зала на Общински съвет, ул. "Трети Март" № 3.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси, пише БТА.