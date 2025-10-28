Проф. Георги Рачев: Времето ще е перфектно за ваканцията на децата

На 1 и 2 ноември, когато е ваканцията на децата, времето ще бъде перфектно. Това каза климатологът проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

По думите му дъждовете ще спрат, днес и утре ще бъде хладно, но след това ще започне постепенно затопляне. От петък България попада в по-високо атмосферно налягане - сутрин с по-ниски температури, но ще е топло времето. Динамиката ще е в Северна и Западна Европа, където има добре изразен атлантически циклон с ниско атмосферно налягане в центъра. Над Балканския полуостров и България ще бъде много хубаво време, каза проф. Рачев.

Температурите над нашия полуостров ще бъдат по-високи дори от тези в Испания - в Букурещ и Истанбул ще е по 22 градуса, стана ясно от думите му.

"Над цяла Европа е доста топло за континента. В неделя ще бъде върхът, след което и следващата седмица ще бъде такова", каза проф. Рачев.

Според прогнозата му в София тези дни ще е доста хладно, но в след това температурите ще се вдигат до 17-18-19 градуса поне до следващия вторник. "Много слънчево време с голяма вероятност това да стане", обясни проф. Рачев.

Според него в Пловдив в събота и неделя могат да се очакват и над 20 градуса поне до 8 ноември. Във Варна също ще е много топло време без съществен вятър. Ясно, но с ниски температури ще е във Велико Търново и Плевен.

Понапълниха се язовирите, оттокът е много добър, каза проф. Рачев.

Ако има мъгли, те ще са само рано сутрин, добави той. Много хубаво циганско сиромашко лято, завърши прогнозата си проф. Рачев.