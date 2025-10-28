Лоши са условията за туризъм в планините

Не са добри условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Времето е студено, ветровито, облачно, мъгливо, във високите части температурите са отрицателни. След последните валежи се е образувала нова снежна покривка, а терените са хлъзгави и не са подходящи за разходки.

При вчерашната спасителна акция на отряда на ПСС от Банско, който помогна на турист да слезе от местността Джамджиев ръб, става дума за подценяване на условията – както атмосферни, така и теренни, обясниха от спасителната служба. Наложило се е използването на въжета и "котки", за да бъде изведен на по-безопасна пътека, а впоследствие човекът е бил придружен до хижа „Вихрен".

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Следобед валежите ще спират и облачността от северозапад на югоизток ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 1°.