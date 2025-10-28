Вижте къде в София няма да има вода на 29 октомври

На 29 октомври (сряда) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Александър Стамболийски", ж.к. „Разсадника – Коньовица" се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:
бул. „Александър Стамболийски", ул. „Хъшове", ул. „Алеко Туранджа", ул. „Позитано", бул. „Константин Величков" и Първа специализирана акушеро-гинекологична болница „Света София".
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул.
„Позитано" на кръстовището с ул. „ Троян".
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.