Вижте къде в София няма да има вода на 29 октомври

На 29 октомври (сряда) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Александър Стамболийски", ж.к. „Разсадника – Коньовица" се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

бул. „Александър Стамболийски", ул. „Хъшове", ул. „Алеко Туранджа", ул. „Позитано", бул. „Константин Величков" и Първа специализирана акушеро-гинекологична болница „Света София".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул.

„Позитано" на кръстовището с ул. „ Троян".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.