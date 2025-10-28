ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънцето се завръща в сряда

Катастрофа затруднява движението по "Тракия" към Бургас

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

Катастрофа затруднява движението по магистрала "Тракия" в посока Бургас", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Инцидентът е станал при 317-ия км. Движението се осъществява в една лента.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

