Аварирал камион затруднява минаването през Прохода на Републиката

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Аварирал камион затруднява движението през Прохода на Републиката при км 35, съобщиха от АПИ.

Трафикът към Гурково се осъществява двупосочно в едната лента.

Движението се регулира от "Пътна полиция".