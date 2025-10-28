ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънцето се завръща в сряда

Аварирал камион затруднява минаването през Прохода на Републиката

1396
Прохода на Републиката. СНИМКА: Google Street View

Аварирал камион затруднява движението през Прохода на Републиката при км 35, съобщиха от АПИ. 

Трафикът към Гурково се осъществява двупосочно в едната лента. 

Движението се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

