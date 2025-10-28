ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НА ЖИВО: Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание

Възстановено е движението при км 35 в Прохода на Републиката в посока Гурково

Възстановено е движението при км 35 по път II-55/ Прохода на Републиката/ в посока Гурково, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура". Заради аварирал камион то се осъществяваше двупосочно в едната лента под контрола на пътната полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

