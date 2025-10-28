Възстановено е движението при км 35 в Прохода на Републиката в посока Гурково

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението при км 35 по път II-55/ Прохода на Републиката/ в посока Гурково, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура". Заради аварирал камион то се осъществяваше двупосочно в едната лента под контрола на пътната полиция.